Спорт

“Динамо” проявило интерес к подписанию румынского полузащитника

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"Динамо" проявило интерес к подписанию румынского полузащитника

Лидер нынешнего сезона УПЛ – “Динамо”, выразил желание оформить трансфер полузащитника бухарестского “Динамо” Деяна Сореску, сообщает со ссылкой на “Sport.ro”.

Вице-чемпион Украины готов выложить за легионера 500 тыс. евро.

23-летний Сореску на этой неделе заключил новый контракт с бухарестским клубом и согласился на снижение зарплаты.

Румынская команда пока испытывает серьезные финансовые трудности, долги составляют более 6 млн евро. Данная ситуация может пойти на пользу для киевской команды – Бухарестский клуб может согласиться на трансфер Сореску.

Отметим, что ресурс “Transfermarkt” оценивает Сореску в 1 млн. евро, контракт действует до конца июня 2023 года.

Примечательно, что в “Динамо” в свое время большой временной промежуток выступали румыны Флорин Чернат (2001-2007, 2009) и Тибериу Гиоане (2001-2011), а сейчас клуб имеет права на Тудора Балуту, выступающего на правах аренды в английском “Брайтоне “.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 2 минуты ago
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