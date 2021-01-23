Центровой Лень договорился о переходе в клуб НБА

Украинский центровой Алексей Лень продолжит выступления в НБА. Он станет игроком “Вашингтон Уизардс”, передает со ссылкой на “The Athletic”.

У бигмена было несколько предложений, но он выбрал именно столичный клуб, которым нужна была глубина в передней линии. Ранее, основной центровой клуба Томас Брайант выбыл до конца сезона.

О сроках соглашения и других деталях контракта между сторонами не сообщается.

Отметим, что Лень начинал сезон в “Рэпторс”, где сыграл семь баталий. Средние показатели его составляли: 2,3 очка и 1,6 подбора за 10,8 минуты на паркете. К этому украинец в НБА также выступал за “Финикс”, “Атланту” и “Сакраменто”.

По материалам: УНН