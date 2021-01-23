Биатлонистка Джима замкнула топ-10 масс-старта Кубка мира в Италии

В итальянском Антхольце прошел женский масс-старт в рамках седьмого этапа Кубка мира, передает корреспондент .

Джима стартовала под 24-м номером, но играла позиции и могла вмешаться в распределение медалей в гонке (была 8-й после третьего огневого рубежа). Однако на заключительном круге перед четвертой стрельбой украинка упала при одном из спусков и потеряла время. Кроме того, украинка последним выстрелом не смогла закрыть заключительную мишень отбросило ее на 10-ю строчку на финише – 56,6 с отставание от победительницы Жиль Симон из Франции.

Обладательницей “серебра” стала шведка Эберг, а бронзовая медаль в активе австрийки Хаузер.

Добавим, что в рамках седьмого этапа Кубка мира сегодня также состоялась мужская эстафетная гонка.

По материалам: УНН