Баскетбол: “Будивельник” в игре с “Запорожьем” продолжил серию поражений в Суперлиге

БК “Запорожье” победил дома “Будивельник” в поединке регулярного чемпионата украинской Суперлиги, информирует со ссылкой на сайт ФБУ.

В начале встречи хозяева были более сосредоточенными на игре. Киевляне больше промахивались и чаще допускали потерь. Поэтому баскетболисты “Запорожья” обеспечили себе 12 очков преимущества после стартовой четверти.

Во второй 10-минутке гости выровняли игру и сыграли два очка разницы. Киевляне не оставляли попыток переломить ход поединка. После большого перерыва игра возобновилась убедительным рывком гостей 8:0. Хозяева взяли минуту перерыва. Некоторое время общий счет балансировал на грани равенства. И на четвертую четверть хозяева все же вернули 5 очков запаса.

И в дальнейшем сокращать разницу киевлянам не удалось. Запорожцы мощно сыграли заключительную 10-минутку, сняв все вопросы. Поэтому запорожцы завоевали девятую победу в сезоне – 96:78.

Добавим, столичный клуб потерпел третье поражение подряд и занимает 7-е место в турнирной таблице (6-10), а запорожцы шестые (9-8).

По материалам: УНН