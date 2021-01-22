Украинский биатлонист замкнул топ-5 гонки этапа Кубка мира в Италии

На трассе в Антхольце состоялась мужская индивидуальная гонка в рамках этапа Кубка мира по биатлону, сообщает со ссылкой на сайт IBU.

Наш Антон Дудченко оказался удивительно близок к финишу в действующей тройке. Его от “бронзы” отделили 0,3 секунды. В украинском ни одного промаха и 5-й результат.

Еще двое наших ребят сумели заработать в этой гонке кубковые очки: Артем Прима 23-й, а Артем Тищенко – 34-й.

Отметим, победа досталась россиянину Логинову, серебряная медаль в активе норвежца Легрейда, а “бронза” у француза Майя.

По материалам: УНН