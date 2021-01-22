Украинская теннисистка пробилась в четвертьфинал турнира в ОАЭ

Представительница украинского тенниса Дарья Снегири выиграла матч второго круга на турнире ITF W25 в Фуджайра (ОАЭ), сообщает со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.

Наша спортсменка потратила менее полутора часов — победа над четвертой сеяной Леони Кунг (6:2, 6:4).

Путевку в полуфинал турнира 18-летняя киевлянка разыграет с посеянной под 6-м номером испанкой Кристиной Букша, которая в свою очередь обыграла Энь Что Лян из Китайского Тайбэя — 6:4, 6:1.

Также добавим, соревнования в городе Эль-Фуджайра продлятся до 24 января.

По материалам: УНН