Спорт

Украина завоевала первую медаль сезона на Кубке мира по биатлону

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Украина завоевала первую медаль сезона на Кубке мира по биатлону

В итальянском городе Антхольц женской индивидуальной гонкой стартовал этап Кубка мира по биатлону, передает со ссылкой на Федерацию биатлона Украины.

Юлия Джима стала единственной биатлонисткой из 95-ти, которая закрыла все мишени в этой гонке и, показав в очередной раз лучшую в команде и довольно неплохую в целом скорость.

Опередить Джиму сумела только Лиза Тереза Хаузер, которая вышла в нынешнем сезоне на качественно новый уровень. Она оказалась на 43,7 с быстрее. Тройку замкнула француженка Шевалье-Буше.

Зато Елена Пидгрушная с одной незакрытой мишенью стала 16-й, также очки завоевала Валентина Семеренко – 28-я (2).

Примечательно, что Джима стала первой из украинок в этом сезоне, которая поднялась на подиум гонки Кубка мира.

Добавим также, успешный старт позволил нашей женской команде закрепиться на восьмой позиции в Кубке наций. Лидировать здесь продолжают биатлонистки Швеции.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 33 секунды ago
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