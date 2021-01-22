Украина завоевала первую медаль сезона на Кубке мира по биатлону

В итальянском городе Антхольц женской индивидуальной гонкой стартовал этап Кубка мира по биатлону, передает со ссылкой на Федерацию биатлона Украины.

Юлия Джима стала единственной биатлонисткой из 95-ти, которая закрыла все мишени в этой гонке и, показав в очередной раз лучшую в команде и довольно неплохую в целом скорость.

Опередить Джиму сумела только Лиза Тереза Хаузер, которая вышла в нынешнем сезоне на качественно новый уровень. Она оказалась на 43,7 с быстрее. Тройку замкнула француженка Шевалье-Буше.

Зато Елена Пидгрушная с одной незакрытой мишенью стала 16-й, также очки завоевала Валентина Семеренко – 28-я (2).

Примечательно, что Джима стала первой из украинок в этом сезоне, которая поднялась на подиум гонки Кубка мира.

Добавим также, успешный старт позволил нашей женской команде закрепиться на восьмой позиции в Кубке наций. Лидировать здесь продолжают биатлонистки Швеции.

По материалам: УНН