Юбилейный вечер: Яремчук забил десятый гол в сезоне, 50 – за клуб

Украинский нападающий “Гента” Роман Яремчук отметился голом в ворота “Генка” в матче 25 тура высшей лиги чемпионата Бельгии по футболу, сообщает

Примечательно, что команда игрока национальной сборной Украины пропустила еще на седьмой минуте – хозяев отличился Пол Онуачу.

Впрочем, уже 5 минут Карлос Куэста оставил “Генк” в меньшинстве. Поэтому, под занавес первого тайма Яремчук откликнулся на навес в штрафную и головой переправил мяч в сетку ворот – 1:1.

Отметим, что это десятый гол Яремчука в 17 матчах чемпионата Бельгии сезона-2020/2021. Этот гол стал 50-м для украинца за бельгийский клуб 37 голов он забил в чемпионате Бельгии, 9 – в Лиге Европы, 3 – в Кубке Бельгии и 1 в Лиге чемпионов.

Ничья оставила “Гент” с 27 очками на 13-й позиции турнирной таблицы. Лидирует – действующий чемпион “Брюгге” у которого 48 пунктов.

Напомним, что на днях “Гент” отказался продавать нападающего сборной Украины Романа Яремчука в лиссабонский “Спортинг” за 10 млн. евро.

По материалам: УНН