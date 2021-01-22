Спорт
Тренер мадридского “Реала” Зидан заразился коронавирусом
Зинедин Зидан
Главный наставник мадридского “Реала” Зинедин Зидан сдал положительный результат на коронавирус, сообщает со ссылкой на официальный сайт “сливочных”.
“Футбольный клуб “Реал Мадрид” сообщает, что у нашего тренера Зинедина Зидана положительный результат на COVID-19″, – говорится в сообщении команды.
Таким образом, 48-летний легендарный француз вступит в период самоизоляции.
Французский специалист, вероятно, пропустит встречи “галактикос” с “Алавесом” (23-го января) и “Леванте” (30-го января).
“Королевский” клуб недавно потерпел унизительное поражение со счетом 2:1 от команды третьего дивизиона – “Алькояно” в дебютной игре украинского голкипера Андрея Лунина.
По материалам: УНН