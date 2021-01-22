Тотальное доминирование: украинская баскетболистка провела третий дабл-дабл в Швейцарии

БК “Винтертур” украинки Ольги Яцковец победил “Женеву” в перенесенном матче 10 тура чемпионата Швейцарии (77:67), передает со ссылкой на ФБУ.

Баскетболистка сборной Украины при 36:51 на площадке набрала 16 очков, 12 подборов, 1 передачу.

Это уже третий подряд дабл-дабл в чемпионате Швейцарии для нашей землячки.

Отмечено, что по подборам Ольга Яцковец третья в чемпионате – 9,6 за матч. И первая по блокшотам – 1,2 за поединок.

Также добавим, “Винтертур” занимает второе место в турнирной таблице – 10 побед в 12 поединках.

По материалам: УНН