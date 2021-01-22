Соперник “Динамо” по Лиге Европы продал лучшего бомбардира клуба

В составе бельгийского “Брюгге”, который является соперником киевского “Динамо” на стадии 1/16 финала Лиги Европы, произошли новые кадровые изменения. Об этом сообщает “Главпост” сайт “бело-синих”, передает

“Брюгге” объявил о продаже своего лучшего бомбардира Крепина Диатты. Теперь 21-летний игрок сборной Сенегала будет защищать цвета “Монако” – монегаскам пришлось выложить за молодого таланта 16 млн евро”, – говорится на сайте.

Диатта подписал контракт с “Брюгге” в начале 2018 года, перейдя из норвежского “Сарпсборга 08”. Сенегалец быстро адаптировался в Бельгии, став одним из ключевых игроков команды и заслужил вызов в национальную сборную.

Вместе с “Брюгге” Диатта выиграл два чемпионства и Суперкубок Бельгии, сыграв в течение двух лет в 95-ти матчах, в которых он забил 20 голов и отметился 10-ю голевыми передачами.

В текущем сезоне Диатта, выступающий на позиции правого вингера, был главным снайпером “Брюгге”, забив 9 голов в 24-х поединках бельгийского первенства и Лиги чемпионов, а также выполнив две результативные передачи.

Матчи “Динамо” – “Брюгге” пройдут 18 и 26 февраля.

По материалам: УНН