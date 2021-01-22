“Шахтер” спасся от поражения в первой игре нового года

“Шахтер” на сборе в Турции провел контрольный поединок с польским “Лехом”, который стал первым для команды в 2021 году, информирует со ссылкой на сайт “горняков”.

Дебют поединка выдался не слишком активным: обе команды еще далеки от хороших кондиций и только начинают набирать игровой тонус.

Во втором тайме Луиш Каштру полностью изменил состав, пытаясь задействовать максимальное количество футболистов. Активно вошел в игру Фернандо и мог сразу же открывать счет, однако после его удара и рикошета мяч пролетел над перекладиной. Зато на 58-й минуте выйти вперед удалось сопернику – в позиционной атаке точным ударом отметился Мархвински.

Далее Пятов выручил после выстрела издалека Аввада. Пропустив мяч, “горняки” перехватили инициативу, и вот уже Витао чуть не замкнул дальнюю штангу с подачи Дентиньо. В течение заключительных минут “оранжево-черные” усилили давление: вратарь взял удар Коваленко со штрафного, а Корниенко пробил опасно, но мимо. Развязка наступила на 90+1-й минуте Фернандо заработал пенальти, а Виктор Коваленко уверенно его реализовал – 1:1.

Отметим, что следующий спарринг “Шахтер” проведет 23 января с болгарским “Лудогорцем”.

Кроме того добавим, в первом официальном поединке года “горняки” будут соревноваться с “Колосом” 13-го февраля.

По материалам: УНН