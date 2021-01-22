Клуб УПЛ подписал нигерийского нападающего

В составе ФК “Минай” появился еще один легионер – клуб подписал контракт с игроком из Нигерии Угечукву Огбонная. Об этом сообщает “Главпост” сайт “Миная”, передает

24-летний футболист ростом 1,92 м в позиции центральный нападающий. Родился в Лагосе, получил футбольное образование в Академии известного нигерийского игрока Эммануэля Эменике.

После обучения, летом 2018 года, переехал в Европу. Угечукву подписал контракт с грандом австрийского футбола – клубом “ЛАСК”. Для получения игровой практики его отправили в аренду – играл в командах Хорватии и Австрии.

Примечательно, что по окончании контракта с “ЛАСКом”, он перешел в клуб Высшей лиги Австрии – “Род” (9 место сегодня), с которым расторг соглашение этой зимой и отправился в Украину.

Напомним, что “Минай” объявил имена спарринг-партнеров на зимних сборах.

По материалам: УНН