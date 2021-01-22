ФК “Мариуполь” праздновал разгромный выигрыш на сборе в Турции

“Мариуполь” на сборе в Турции провел очередной контрольный матч и обыграл “Кизилжар” из Казахстана, сообщает со ссылкой на сайт приазовцев.

Украинская команда праздновала выигрыш с результатом 4:0. Дубль оформил Мишнев, также забили Стасюк и Кулаков.

“Мариуполь”: 1-й тайм – Гальчук, Меличенко, Быков, Чоботенко, Стасюк, Доброхотов, Танковский, Бондаренко, Мишнев, Топалов, Кулаков.

2-й тайм: Кудрик, Кирюханцев, Муравский, Сагуткин, Драмбаев, Петерман, Кулиев, Мишньов, Горбунов, Очеретько, Сикан (Кулаков 75).

Добавим, следующий спарринг у “Мариуполя” пройдет 28 января с “Пролетер”.

По материалам: УНН