“Динамо” обыграло действующих чемпионов Беларуси в спарринге в ОАЭ

Киевское “Динамо” прошло экватор первого зимнего учебно-тренировочного сбора в ОАЭ в рамках подготовки ко второй части сезона, пересекая его поединком с солигорским “Шахтером”, передает со ссылкой на сайт “бело-синих”.

В первом тайме команды не смогли взять ворота. Как и в предыдущем матче с польской “Легией”, в перерыве тренерский штаб киевлян поменял почти всех футболистов за исключением Андриевского. “Динамовцам” удалось отличиться уже в начале второго тайма: Цыганков выполнил угловой удар, Буяльский головой сбросил мяч дальше на Клейтона, и тот, воспользовавшись ошибкой вратаря белорусов на выходе, переправил мяч в сетку – 1:0.

Удвоить счет имел возможность Андриевский, но на его удар низом среагировал вратарь Черник, переведя мяч на угловой. Через несколько минут тот же Андриевский сильно пробивал метров с 16-ти после паса на ход от Дуелунда – немного неточно. Но впоследствии команда таки достигла своего, причем гол получился довольно курьезным: Кендзера наносил удар, мяч попал в затылок Цыганкову, от него мяч залетел в сетку. До финального свистка ударом в нижний угол ворот еще успел отличиться дебютант Ванат, но вратарь “Шахтера” Черник успел среагировать – 2:0.

Составы команд: “Динамо” (1-й тайм): Нещерет, Миколенко, Попов, Сирота (Шабанов, 40), Караваев, Шепелев, Андриевский, Родригес, Леднев, де Пена, Беседин. “Динамо” (2-й тайм): Бущан, Кендзера, Шабанов, Забарный, Сидклей, Андриевский (Миколенко, 74), Буяльский, Цыганков (Ванат, 86), Клейтон, Дуелунд, Супряга. “Шахтер” (стартовый состав): Гутор, Антич, Филипенко, Бегунов, Савичко, Сзоке, Стасевич, Иванович, Кендыш, Диасамидзе, Дебелко.

Напомним, что “Динамо” потерпело поражение в первой игре сбора в ОАЭ.

По материалам: УНН