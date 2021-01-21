Спорт

Зинченко принял участие в седьмой подряд победе “Манчестер Сити” в АПЛ

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Зинченко принял участие в седьмой подряд победе "Манчестер Сити" в АПЛ

В перенесенном матче первого тура Английской Премьер-лиги “Манчестер Сити” Александра Зинченко принимал “Астон Виллу” и добился успеха, передает со ссылкой на сайт УАФ.

Наш футболист начал поединок на скамейке запасных и вошел в игру, которая закончилась победой его команды со счетом 2:0, на 28-й минуте.

На 79 минуте отличился Бернарду Силва, а в конце основного времени с пенальти забивал Гюндоган.

В другой игре соревновательного дня “Фулхэм” дома потерпел проигрыша от “Манчестер Юнайтед” — 1:2.

Добавим, с 38 очками “Манчестер Сити” поднялся на вторую строчку и отстает от “МЮ” на два балла.

По материалам: УНН

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0 0 Менее минуты назад
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