Зинченко принял участие в седьмой подряд победе “Манчестер Сити” в АПЛ

В перенесенном матче первого тура Английской Премьер-лиги “Манчестер Сити” Александра Зинченко принимал “Астон Виллу” и добился успеха, передает со ссылкой на сайт УАФ.

Наш футболист начал поединок на скамейке запасных и вошел в игру, которая закончилась победой его команды со счетом 2:0, на 28-й минуте.

На 79 минуте отличился Бернарду Силва, а в конце основного времени с пенальти забивал Гюндоган.

В другой игре соревновательного дня “Фулхэм” дома потерпел проигрыша от “Манчестер Юнайтед” — 1:2.

Добавим, с 38 очками “Манчестер Сити” поднялся на вторую строчку и отстает от “МЮ” на два балла.

По материалам: УНН