Спорт
Украинский полузащитник перешел в российский клуб
Полузащитник из Украины Александр Нойок стал футболистом российского “Оренбурга”. Об этом сообщают страницы Instagram и Twitter “Оренбург”, передает .
О сроках соглашения между сторонами не сообщается. Ранее футболист покинул “Динамо-Брест”. В свое время Нойок поиграл за все возрастные юношеские сборные Украины, а также имеет на своем счету 20 поединков за сборную Украины U-21.
“Рад быть частью „Оренбурга“. Спасибо за новый вызов, вперед к высоким целей”, — заявил Нойок.
Добавим, “Оренбург” сейчас идет третьим и претендует на повышение в РПЛ.
По материалам: УНН