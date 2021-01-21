Спорт

Украинский полузащитник перешел в российский клуб

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Украинский полузащитник перешел в российский клуб

Полузащитник из Украины Александр Нойок стал футболистом российского “Оренбурга”. Об этом сообщают страницы Instagram и Twitter “Оренбург”, передает .

О сроках соглашения между сторонами не сообщается. Ранее футболист покинул “Динамо-Брест”. В свое время Нойок поиграл за все возрастные юношеские сборные Украины, а также имеет на своем счету 20 поединков за сборную Украины U-21.

“Рад быть частью „Оренбурга“. Спасибо за новый вызов, вперед к высоким целей”, — заявил Нойок.

Добавим, “Оренбург” сейчас идет третьим и претендует на повышение в РПЛ.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 11 секунд ago
0 0 Менее минуты назад
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