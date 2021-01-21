Украинская теннисистка впервые за год пробилась в полуфинал международного турнира

Украинская теннисистка Дарья Снигур впервые с февраля 2020 года вышла в полуфинал турнира ITF, сообщает со ссылкой на ФТУ.

На соревнованиях ITF W25 в Фуджайре (ОАЭ) она получила уже третью победу – обыграла шестую сеяную испанку Кристину Буску – 6:1, 6:3.

Суммарно украинка сделала шесть брейков – соперница защитила только две свои подачи. Также в нашей теннисистки 68 процентов выигранных мячей на первой подаче против 43-х в оппонентки.

Добавим также, в полуфинале турнира в ОАЭ Снигур будет встречаться с первым номером посева – швейцарской теннисисткой Викторией Голубич.

По материалам: УНН