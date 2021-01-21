Спорт
Украинская теннисистка впервые за год пробилась в полуфинал международного турнира
Украинская теннисистка Дарья Снигур впервые с февраля 2020 года вышла в полуфинал турнира ITF, сообщает со ссылкой на ФТУ.
На соревнованиях ITF W25 в Фуджайре (ОАЭ) она получила уже третью победу – обыграла шестую сеяную испанку Кристину Буску – 6:1, 6:3.
Суммарно украинка сделала шесть брейков – соперница защитила только две свои подачи. Также в нашей теннисистки 68 процентов выигранных мячей на первой подаче против 43-х в оппонентки.
Добавим также, в полуфинале турнира в ОАЭ Снигур будет встречаться с первым номером посева – швейцарской теннисисткой Викторией Голубич.
По материалам: УНН