Роналду завоевал звание лучшего бомбардира в истории футбола

Криштиану Роналду помог “Ювентусу” обыграть “Наполи” в поединке за Суперкубок Италии и отметился персональным рекордом, сообщает со ссылкой на “Squawka”.

Поединок прошел на стадионе “Мапей” в Реджо-ди-Эмилии и завершился со счетом 2:0 в пользу “бьянконери”.

Первый мяч в этом поединке забил португальский форвард Роналду.

Португалец достиг отметки в 760 голов за карьеру и стал лучшим бомбардиром в истории футбола.

Он превзошел достижение бывшего нападающего сборных Австрии и Чехословакии Йозефа Бицана, в свое время забившего 759 мячей. Третье место в списке лучших бомбардиров в истории футбола занимает легендарный бразилец Пеле (757 мячей).

Добавим, для “старой синьоры” этот Суперкубок Италии стал 9-м завоеванным в истории.

По материалам: УНН