Монзуль признали лучшим арбитром года в УПЛ

В Доме футбола состоялась церемония награждения арбитров УПЛ и ПФЛ по итогам 2020 года. Об этом сообщает “Главпост” со ссылкой на сайт УПЛ.

В церемонии награждения приняли участие президент Украинской ассоциации футбола, член Исполкома УЕФА Андрей Павелко, первый вице-президент УАФ Олег Протасов, председатель Комитета арбитров УАФ Лучано Луче, исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий и президент ПФЛ Александр Каденко.

Личные награды во время церемонии получили:

“Лучший арбитр УПЛ” — Екатерина Монзуль (Харьковская обл.)

“Лучший арбитр-дебютант УПЛ” — Александр Шандор (Львовская обл.)

“Лучший арбитр первой лиги” — Анастасия Романюк (Ивано-Франковская обл.)

“Лучший арбитр второй лиги” — Дмитрий Евтухов (Днепропетровская обл.).

Примечательно, что приз “Fair Play” в УПЛ по итогам сезона-2019/2020 завоевала черниговская “Десна”, в Первой лиге — краматорский “Авангард”, во второй лиге — “Кристалл” из Херсона.

По материалам: УНН