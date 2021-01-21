Спорт

Монзуль признали лучшим арбитром года в УПЛ

Photo of Admin Admin Send an email 9 секунд ago
0 0 Менее минуты назад

Монзуль признали лучшим арбитром года в УПЛ

В Доме футбола состоялась церемония награждения арбитров УПЛ и ПФЛ по итогам 2020 года. Об этом сообщает “Главпост” со ссылкой на сайт УПЛ.

В церемонии награждения приняли участие президент Украинской ассоциации футбола, член Исполкома УЕФА Андрей Павелко, первый вице-президент УАФ Олег Протасов, председатель Комитета арбитров УАФ Лучано Луче, исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий и президент ПФЛ Александр Каденко.

Личные награды во время церемонии получили:

  • “Лучший арбитр УПЛ” — Екатерина Монзуль (Харьковская обл.)
  • “Лучший арбитр-дебютант УПЛ” — Александр Шандор (Львовская обл.)
  • “Лучший арбитр первой лиги” — Анастасия Романюк (Ивано-Франковская обл.)
  • “Лучший арбитр второй лиги” — Дмитрий Евтухов (Днепропетровская обл.).

Примечательно, что приз “Fair Play” в УПЛ по итогам сезона-2019/2020 завоевала черниговская “Десна”, в Первой лиге — краматорский “Авангард”, во второй лиге — “Кристалл” из Херсона.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 9 секунд ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Валюта в среду: что происходило с курсом доллара и евро

1 час ago

Еврокомиссия взимает около €8 миллионов с ведущего разработчика видеоигр

2 часа ago

При Байдене Украину может ждать «новый уровень внимания» – Волкер

3 часа ago

В Германии зафиксировали первую смерть после повторного заражения COVID-19

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button