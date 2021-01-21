Спорт
Монзуль признали лучшим арбитром года в УПЛ
В Доме футбола состоялась церемония награждения арбитров УПЛ и ПФЛ по итогам 2020 года. Об этом сообщает “Главпост” со ссылкой на сайт УПЛ.
В церемонии награждения приняли участие президент Украинской ассоциации футбола, член Исполкома УЕФА Андрей Павелко, первый вице-президент УАФ Олег Протасов, председатель Комитета арбитров УАФ Лучано Луче, исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий и президент ПФЛ Александр Каденко.
Личные награды во время церемонии получили:
- “Лучший арбитр УПЛ” — Екатерина Монзуль (Харьковская обл.)
- “Лучший арбитр-дебютант УПЛ” — Александр Шандор (Львовская обл.)
- “Лучший арбитр первой лиги” — Анастасия Романюк (Ивано-Франковская обл.)
- “Лучший арбитр второй лиги” — Дмитрий Евтухов (Днепропетровская обл.).
Примечательно, что приз “Fair Play” в УПЛ по итогам сезона-2019/2020 завоевала черниговская “Десна”, в Первой лиге — краматорский “Авангард”, во второй лиге — “Кристалл” из Херсона.
По материалам: УНН