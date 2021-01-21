Литва официально заявила, что готова принять с Латвией ЧМ-2021 по хоккею вместо Беларуси

Литва располагает всем необходимым для того, чтобы принять совместно с Латвией матчи чемпионата мира по хоккею. Об этом в беседе с президентом Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазелем заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, сообщила в четверг ее пресс-служба, пишет .

Ранее Литва отправила Латвии и IIHF официальные письма с заверением в готовности принять матчи высшего дивизиона чемпионата мира — 2021.

“Мы располагаем необходимой для турнира такого уровня инфраструктурой. В соседних странах — Латвии и Литве — в условиях продолжающейся пандемии коронавируса проводить чемпионат удобнее”, — утверждала она.

По словам главы кабинета, Вильнюс уже уведомил Ригу о готовности провести матчи турнира. “Соответствующий опыт у нас есть”, — сказала Шимоните. В 2018 году Литва была организатором чемпионата мира по хоккею в группе В первого дивизиона — третьего по силе в мировом рейтинге, в 2020 году принимала турнир второго дивизиона молодежного чемпионата мира.

В понедельник совет IIHF лишил Минск права проведения чемпионата мира, который должен был состояться с 21 мая по 6 июня в Латвии и Беларуси. Утверждалось, что это обусловлено вопросами безопасности, которые находятся вне контроля международной федерации. Место проведения турнира будет определено позднее.

Ранее министр образования, науки и спорта Литвы Юргита Шюгждинене заявила, что возможность принять совместно с Латвией матчи чемпионата мира по хоккею является для Литвы историческим шансом.

По материалам: УНН