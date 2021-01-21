“Лестер” обыграл “Челси” и стал новым лидером АПЛ

В одном из центральных противостояний 18-го тура Английской Премьер-лиги “Лестер” дома победил лондонский “Челси”, передает со ссылкой на сайт команды-победительницы.

На старте встречи голом отметился опорный полузащитник “Лестера” из Нигерии – Ндиди (6 мин). Ближе к концу тайма Мэддисон удвоил преимущество “лис” с передачи Олбрайтона. Больше голов в этом поединке не забивали – 2:0.

Таким образом, “Лестер” набрал 38 очков и опередил “Манчестер Юнайтед” на вершине таблицы (37). Однако у “красных дьяволов” еще есть игра в запасе. С двумя матчами в запасе и 3-мя очками отставания третьим идет “Манчестер Сити”. “Челси” только 8-ые (29).

Добавим, в следующем туре “Лестер” проведет выезд к “Эвертону”, а “Челси” примет “Вулверхэмптон”.

Как сообщалось ранее в Зинченко помог “Манчестер Сити” получить пятый подряд выигрыш в АПЛ.

По материалам: УНН