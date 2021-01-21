Капитан сборной Украины по баскетболу попала в топ-5 тура символической сборной Евролиги

Капитан сборной Украины Алина Ягупова вошла в символическую сборную 4-го тура группового этапа Евролиги, передает со ссылкой на сайт ФБУ.

Накануне турецкий “Фенербахче” Ягупов победил в Праге чешский “УСК” — 99:70.

Наша баскетболистка за 27:29 набрала 23 очка, 9 подборов, 3 передачи, 1 блок-шот.

Это первый матч Ягупов в Евролиге текущего сезона после перехода на правах аренды с турецкой “Чукурова” в “Фенербахче”.

Напомним, что в прошлом сезоне Ягупова стала MVP сезона Евролиги в составе “Фенербахче”.

По материалам: УНН