Дебют Лунина завершился сенсационным поражением “Реала” в Кубке Испании

Мадридский “Реал” вылетел из розыгрыша Кубка Испании в матче в котором дебютировал вратарь сборной Украины Андрей Лунин, передает со ссылкой на сайт “галктикос”.

В 1/16 финала Кубка Испании мадридский “Реал” вратаря национальной сборной Украины Лунина на выезде встречался с представителем Сегунды В “Алькояно” (третья по рангу лига чемпионата страны).

Наш голкипер впервые вышел на поле в составе “сливочных” в официальном матче и сыграл полный поединок, закончившийся поражением его команды со счетом 1:2 в дополнительное время.

Заметим, что на 116 минуте желтую карточку к своему пассива получил именно Лунин.

Также добавим, в другой игре “Реал Сосьедад” прошел “Кордобу” – 2:0.

По материалам: УНН