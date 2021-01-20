Спорт

Украинская баскетболистка оформила дабл-дабл в победной игре чемпионата Швейцарии

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Украинская баскетболистка оформила дабл-дабл в победной игре чемпионата Швейцарии

БК “Винтертур” украинки Ольги Яцковец разгромно победил Труаторен в перенесенном матче чемпионата Швейцарии, информирует со ссылкой на ФБУ.

Наша баскетболистка за 36:50 минуты набрала 12 очков, 12 подборов, 1 передачу, 2 перехвата. Финальный результат 84:43. Это уже второй подряд дабл-дабл Яцковец в Швейцарии. В предыдущем поединке против “Женевы” (94:87) Яцковец набрала 30 очков и 14 подборов.

Добавим, что “Винтертур” идет вторым в чемпионате — 9 побед в 11-ти матчах.

Как писал баскетболист сборной Украины перешел в БК “Будивельник”.

По материалам: УНН

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