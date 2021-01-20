Украинка Бех получила “бронзу” на этапе Кубка IBU по биатлону

Екатерина Бех

Украинская биатлонистка Екатерина Бех выиграла бронзовую медаль в короткой индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU. Об этом сообщает “Главпост” со ссылкой на данные на сайте Федерации биатлона Украины.

Екатерина Бех, как указано, прекрасно провела короткую индивидуальную гонку на этапе Кубка в немецком Арбере, преодолев четыре рубежа с одним промахом.

До сегодняшнего дня лучшим результатом Бех в гонках Кубка IBU было 11-е место в масс-старте-60 в прошлогоднем Риднау-валь-Риданна.

Обойти украинку на финише сумели лишь австрийка Тамара Штайнер, которая чисто стреляла, а также немецкая биатлониста Анна Вайдель, она отстала с одним промахом от времени победительницы на 12 секунд.

Второй лучший результат среди украинок у 18-летней представительницы Львовской области Юлии Городной – она пришла 25-й, однако, обновила свой личный рекорд в Кубке IBU.

Первые кубковые очки сезона набрала также Надежда Белкина – в индивидуальной гонке у нее третий результат среди украинок и 31-е общее время в итоговом протоколе.

Серию не самых выразительных личных стартов в сезоне продолжила Анастасия Меркушина: четыре промаха – критично для гонки формата индивидуалки, и как итог – 34-й результат.

Без кубковых очков сегодня остались Оксана Москаленко и Анна Кривонос, между которыми на финише была 0,1 секунды. Поэтому и финишировали они по соседству: на 51-м и 52-м местах соответственно.

Добавим, накануне тренерский штаб назвал состав сборной Украины на чемпионат Европы по биатлону.

По материалам: УНН