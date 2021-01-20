Стали известны результаты жеребьевки Клубного чемпионата мира-2021 по футболу

В Цюрихе (Швейцария) подбежал к завершению процедура жеребьевки Клубного чемпионата мира, который пройдет в феврале в Катаре, сообщает со ссылкой на сайт ФИФА.

Немецкая “Бавария”, которая выиграла Лигу чемпионов, начнет турнир с 1/2 финала. Также путевку в полуфинал автоматически получит победитель Кубка Либертадорес (“Палмейрас” или “Сантос”), который еще не определен.

На стадии 1/4 финала месиканський “Тигрес” поборется с “Ульсан” из Южной Кореи, а “Аль-Духаиль” (Катар) выступит в игре против “Аль-Ахли” (Египет).

Победитель Кубка Либертадорес встретится с “Тигрес” или “Ульсан”, а “Бавария” в полуфинале сыграет с победителем матча “Аль-Духаиль” — “Аль-Ахли”.

Примечательно, что первый полуфинал состоится 7 февраля, а второй — 8 февраля.

Также добавим, действующим чемпионом турнира является “Ливерпуль”. Самым титулованным — “Реал” (4).

По материалам: УНН