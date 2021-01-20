Шевченко озвучил задачи сборной Украины на “ЕВРО-2020”

Андрей Шевченко

Главный наставник украинской сборной по футболу Андрей Шевченко сообщил об итогах прошлого года, а также рассказал о целях, которые поставлены перед “желто-голубыми” на предстоящем чемпионате Европы – сообщает со ссылкой на сайт телеканалов “Футбол 1/2/3”.

Коуч с позитивом оценил 2020-й год для национальной сборной, отметив выступление молодых футболистов.

“Я думаю, что к 2020 год был позитивным для меня и команды. Он дал нам много оптимистичных ответов по игре. Я остался доволен, как мы выступили в тяжелой группе в Лиге наций. Особенно – молодыми футболистами, которым мы доверили выход в составе, и они оправдали надежды”, – начал наставник.

Шевченко отметил, что будет заниматься поднятием уровня сборной и в будущем, и считает выход из группы на ЕВРО-2020 минимальной задачей для сборной.

“На ЕВРО-2020 мы будем поднимать планку высоко. Сначала наша задача – выйти из группы. Далее все будет зависеть от того, как мы будем готовы. Важно, чтобы наши игроки были готовы на 100%. Смотрю за Ярмоленко, Малиновским, Зинченко… начали сборы “Динамо” и “Шахтер”. Мои помощники поедут в Турцию на просмотр кандидатов не только для национальной сборной, но и для молодежи с 15-16 лет. Для этого мы взяли специалиста в штаб, чтобы он мог координировать работу молодежных и национальной команд”, – подытожил тренер.

Напомним, что Павелко назвал трех соперников сборной Украины перед ЕВРО-2020.

По материалам: УНН