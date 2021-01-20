Победить в Лиге Европы: легионер “Шахтера” назвал мечту

Полузащитник “Шахтера” Дентиньо рассказал о собственных целях в составе “горняков”, сообщает со ссылкой на сайт “оранжево-черных”.

Дентиньо нацелен на победу с украинским грандом, а именно в Лиге Европы.

“Хочу выигрывать с „Шахтером“ множество титулов. Лига Европы — моя личная мечта. И, конечно, хочу дальше становиться чемпионом в Украине”, — подчеркнул полузащитник.

В нынешней кампании игрок провел 8 матчей и забил в них три гола.

: Бруно Феррейра Бонфим (Дентиньо) — воспитанник школы “Коринтианса”, в составе которого дебютировал в 2007 году. Молодой игрок быстро стал одним из лидеров команды и помог ей вернуться к бразильской Серии А. 20 мая 2011 “Шахтер” сообщил о подписании контракта с футболистом.

Дентиньо — универсальный исполнитель, способный сыграть на острие атаки, под нападающими, в опорной зоне и на фланге обороны.

Отличается высокой скоростью, техникой, креативными действиями и голевым чутьем. Выступал за молодежную сборную Бразилии U20, с которой выиграл чемпионат Южной Америки 2009 года.

По материалам: УНН