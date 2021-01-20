Спорт

Павелко назвал трех соперников сборной Украины перед Евро-2020

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Павелко назвал трех соперников сборной Украины перед Евро-2020

В программе “Главная команда”, которая вышла в эфире телеканала “Футбол 1”, Президент УАФ Андрей Павелко сообщил о планах национальной сборной Украины в рамках подготовки к Евро-2020. Об этом он рассказал в интервью одному из украинских телеканалов, сообщает со ссылкой на УАФ.

Президент Украинской ассоциации футбола обсудил события, которые ждут команду в 2021 году. В частности, Андрей Павелко рассказал, что, кроме по меньшей мере 11-ти официальных поединков, которые “сине-желтые” проведут текущего года, уже запланировано три товарищеских матча.

“23 мая сборная Украины сыграет с Бахрейном, 3 июня — с Северной Ирландией и 7 июня — с Кипром. Эти спарринги состоятся в разных городах Украины и станут частью программы подготовки к Евро-2020”, — отметил президент УАФ.

Напомним, что первую игру на Евро сборная Украины проведет 13 июня с Нидерландами в Амстердаме.

По материалам: УНН

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