Наставник “Динамо” посоветовал Месси сменить клуб

Главный тренер киевского “Динамо” Мирча Луческу считает, что звездный лидер “Барселоны” должен сменить каталонский клуб, сообщает со ссылкой на “Prosport.ro”.

Месси переживает непростой момент в “Барселоне”. В интервью он признавался, что хотел бы покинуть Испанию по окончании сезона, а в матче с “Атлетиком” из Бильбао получил красную карточку, первую из 753 официальных матчей в майке каталонской команды.

Мирча Луческу утверждает, что Месси пришло время сделать важные изменения в карьере.

“Месси мало говорит, он достаточно закрытый парень. Отсюда и начинаются проблемы. Месси обвиняют в неудачах, они ложатся на его плечи. Думаю, что ему пора уйти. Мне кажется, что он является человеком, который уничтожает тренеров в „Барселоне“. Достаточно посмотреть на него, чтобы понять, каким особым парнем он является”, — отметил Луческу.

Напомним, что Луческу рассказал о противостоянии с “Шахтером”.

По материалам: УНН