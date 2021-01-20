Нападающий Кравец оформил результативную передачу в чемпионате Турции

В 19-м туре турецкой Суперлиги “Коньяспор” нападающего сборной Украины Артема Кравца на выезде встречался с “Трабзонспором”, информирует со ссылкой на сайт УАФ.

Наш футболист раз вышел в стартовом составе своей команды, отметился голевой передачей и сыграл полную встреча, закончившаяся победой хозяев поля со счетом 3:1.

Сейчас, имея в активе 22 очка, “Коньяспор” занимает четырнадцатое место в турнирной таблице элитного дивизиона чемпионата Турции.

Как писал , украинская футболистка продолжит выступления в чемпионате США.

По материалам: УНН