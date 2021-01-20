Литва готова помочь Латвии провести ЧМ-2021 по хоккею вместо Беларуси

Арена в Каунасе, Литва

Возможность принять совместно с Латвией матчи чемпионата мира по хоккею является для Литвы историческим шансом. Об этом в среду заявила министр образования, науки и спорта Литвы Юргита Шюгждинене, пишет со ссылкой на местное агентство Delfi.

Ранее стало известно, что Литва рассматривает возможность предложить Латвии провести часть матчей чемпионата мира в Вильнюсе.

“Хоккейных соревнований такого уровня в нашей стране до сих пор не было, возможность проведения элитного турнира является для Литвы историческим шансом”, — заявила Шюгждинене.

Шюгждинене сообщила, что беседовала по вопросу совместного проведения чемпионата мира и готовности Литвы принять часть матчей с министром образования и науки Латвии Илгой Шуплинской. “Наше предложение было оценено положительно, с благодарностью за готовность помочь”, — утверждает Шюгждинене.

Литва, по словам главы ведомства, уже доказала, что справляется с проведением соревнований самого высокого класса. В 2018 году Литва была организатором чемпионата мира по хоккею в группе В первого дивизиона — третьем по силе в мировом рейтинге, в 2020 году принимала турнир второго дивизиона молодежного чемпионата мира.

В понедельник совет Международной федерации хоккея (IIHF) лишил Минск права принять в 2021 году матчи чемпионата мира, который должен был состояться 21 мая по 6 июня в Латвии и Беларуси. Утверждалось, что такое решение обусловлено вопросами безопасности, которые находятся вне контроля международной федерации. Место проведения турнира будет определено позднее. Рассматриваются три варианта: только в Латвии, в Латвии и Дании, в Латвии и Словакии.

По материалам: УНН