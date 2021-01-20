Итальянский специалист вошел в тренерский штаб сборной Украины по футболу

Тренерский штаб национальной команды Украины пополнился еще одним специалистом. УАФ подписала соглашение о сотрудничестве с 32-летним итальянцем Луиджи Ночентини. Об этом сообщает “Главпост” пресс-служба УАФ, передает

Специалист по тактико-технической аналитике футбола имеет опыт работы в именитых европейских клубах: в течение 2015-2018 годов он помогал в “Эмполи” и “Наполи” наставнику этих команд Маурицио Сарре, а 2019 году работал в скаутской системе мадридского “Реала”. В прошлом сезоне Ночентини входил в штаб СК “Днепр-1”.

“Тренерский штаб национальной сборной усилился еще одним представителем итальянского тренерского цеха, который будет следить за кандидатами не только в национальную команду, но и в другие сборные страны”, – отметил президент Украинской ассоциации футбола, член Исполкома УЕФА Андрей Павелко.

Заметим, что среди обязанностей специалиста будет наблюдение и сбор информации о кандидатах в национальную и молодежную сборные, а также координация подготовки всех юношеских сборных Украины.

По материалам: УНН