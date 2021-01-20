“Днепр-1” может арендовать бразильского футболиста

“Днепр-1” сделал предложение ФК “Фламенго” по аренде правого вингера Фабрисио Родригеса да Силвы (Билла), сообщает со ссылкой на “Jornal O Dia”.

Клубы должны согласовать аренду до декабря 2021 года. Клубы уже уточняют детали и готовятся к обмену документами. 21-летний бразилец на правах аренды выступает за “КРБ” со второго по силе чемпионата Бразилии. Однако между клубами есть договоренность, что аренда будет прервана, если футболист получит предложение из-за рубежа.

Футболист также способен сыграть левого вингера. В 28 матчах за “КРБ” он забил 4 гола и сделал 1 ассист. За основную команду “Фламенго” провел лишь один матч.

Напомним, что “Днепр-1” замыкает турнирную таблицу УПЛ — 8 очков.

По материалам: УНН