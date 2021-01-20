Спорт

“Динамо” отменило поединок на сборах в ОАЭ

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"Динамо" отменило поединок на сборах в ОАЭ

Произошли изменения в графике контрольных матчей “бело-синих” на сборе в ОАЭ. Киевское “Динамо” отменило один из запланированных поединков, передает со ссылкой на сайт “бело-синих”.

Товарищеская встреча с “Аджманом”, которая была запланирована на 22 января, была отменена в связи с положительными COVID-тестами в нескольких игроков местного клуба.

Примечательно, что завтра “Динамо” проведет второй контрольный матч на сборе. Соперник – чемпион Беларуси, солигорский “Шахтер”.

Напомним, что в первом спарринге в ОАЭ “динамовцы” потерпели поражение.

По материалам: УНН

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