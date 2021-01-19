Украинские борцы завоевали четыре медали на Гран-При в Загребе

В Загребе состоялся Гран-При по греко-римской борьбе на котором украинцы завоевали четыре медали, сообщает со ссылкой на сайт Федерации греко-римского борьбы.

Жан Беленюк (87 кг), который последний раз соревновался в конце 2019-го года на ЧМ в Нур-Султане, преодолел все круги соревнований. В квалификации он победил Андреаса Ваелиса из Эстонии (8:0), швейцарец Рамон Бетшарт также не смог ничего сделать против украинца, как и финн Вики Поппонен (9:0 счет обоих поединков), а в полуфинале Жан положил на туше турецкого спортсмена Догана Гокташа. В финале он со счетом 9:1 досрочно победил представителя Швеции.

Еще один украинский обладатель первого места — Парвиз Насибов (72). В четвертьфинале борец из Запорожья победил Арама Варданяна (Узбекистан), счет схватки 4:0, а в полуфинале оказался сильнее финна Микко Пелтокангаса (5:3), а в финале чем турок Йилмаз — 3:2.

Заметим, что наш Ярослав Фильчаков стал бронзовым призером Гран-при “Zagreb Open 2021”, а Николай Кучмий завоевал “серебро” в категории до 130 кг.

По материалам: УНН