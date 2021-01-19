Спорт

Украинская футболистка продолжит выступления в чемпионате США

Photo of Admin Admin Send an email 33 секунды ago
0 0 Менее минуты назад

Украинская футболистка продолжит выступления в чемпионате США

Талантливая футболистка сборной Украины Надежда Иванченко продолжит карьеру в США. Об этом в Facebook сообщил ее первый тренер Юрий Наванкевич и женский футбол Украины, передает .

Иванченко будет выступать за команду американского университета “Southeast Missouri State University”.

В этом сезоне Иванченко провела в футболке “Карпат” все 9 матчей, в которых однажды отмечалась в воротах соперника.

Примечательно, что в 2019 году она в составе “Ладомира” опередила Сидорова и Цитаишвили в номинации “Лучший гол 2019 года” в Украине.

Напомним, что лидер сборной Украины отказался от перехода в действующего чемпиона Бельгии.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 33 секунды ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Отдельное “государство” внутри России: Навальный показал дворец Путина (фото)

46 минут ago

Приметы на 20 января: что нельзя делать в день Иоанна Крестителя

1 час ago

Глава МВФ заговорила об увеличении финансовых ресурсов для пострадавших стран

1 час ago

Погода в Киеве 20 января: ночью до −20 °С, без осадков

2 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button