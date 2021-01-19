Украинская футболистка продолжит выступления в чемпионате США

Талантливая футболистка сборной Украины Надежда Иванченко продолжит карьеру в США. Об этом в Facebook сообщил ее первый тренер Юрий Наванкевич и женский футбол Украины, передает .

Иванченко будет выступать за команду американского университета “Southeast Missouri State University”.

В этом сезоне Иванченко провела в футболке “Карпат” все 9 матчей, в которых однажды отмечалась в воротах соперника.

Примечательно, что в 2019 году она в составе “Ладомира” опередила Сидорова и Цитаишвили в номинации “Лучший гол 2019 года” в Украине.

Напомним, что лидер сборной Украины отказался от перехода в действующего чемпиона Бельгии.

По материалам: УНН