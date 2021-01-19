Спорт

Теннисистка Костюк обновила персональный рекорд в рейтинге WTA

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Теннисистка Костюк обновила персональный рекорд в рейтинге WTA

Марта Костюк

В обновленном рейтинге WTA произошли изменения, которые коснулись украинских теннисисток, сообщает со ссылкой на сайт Ассоциации.

Третья ракетка Украины 18-летняя Марта Костюк благодаря успеху в Абу-Даби, поднялась в мировой классификации сразу на 21 позицию. Юная киевлянка впервые в карьере занимает семьдесят восьмой место в мире.

Вернулась в топ-250 и 34-летняя Екатерина Бондаренко, которая вернулась год назад в профессиональный спорт после рождения второй дочери. Бондаренко занимает 239 место (+46). Первая и вторая ракетки страны Элина Свитолина и Даяна Ястремская сохранили за собой соответственно 5-ю и 29-ю строки мирового рейтинга.

Зато Екатерина Козлова занимает 106-ю строчку в рейтинге WTA, а Катарина Завацкая – 119. Леся Цуренко сохранила за собой 146 место, а Ангелина Калиниан опустилась на 164 (1).

Добавим также, австралийка Эшли Барти удерживает пальму лидерства, за ней следуют Симона Халеп из Румынии и японка Наоми Осака.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 43 секунды ago
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