Определился первый в истории триумфатор Кубка Марадоны

ФК “Бока Хуниорс” стал обладателем первого в истории Кубка Диего Марадоны по футболу, сообщает со ссылкой на сайт “Бока Хуниорс”.

Основное время поединка “Бока Хуниорс” и “Банфилд” завершилось ничьей 1:1. В составе “Бока Хуниорс” счет в матче открыл Эдвина Кордони. Защитник “Банфилда” Лусиано Лольо выровнял цифры на табло.

В серии пенальти точнее оказались футболисты “Бока Хуниорс”, которые реализовали все свои удары. Первым забил нападающий Карлос Тевес, известный в Европе по выступлению за “Манчестер Юнайтед”, “Манчестер Сити” и “Ювентус”. Отметим, что в состоянии ФК “Банфилд” не попал по воротам хавбек Хорхе Родригес.

Примечательно, что до ноября Кубок Марадоны назывался Кубка аргентинской лиги.

Напомним, что итальянский клуб переименовал стадион в честь Марадоны.

По материалам: УНН