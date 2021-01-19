Спорт

Месси получил дисквалификацию за удар соперника по голове

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Месси получил дисквалификацию за удар соперника по голове

Аргентинский форвард “Барселоны” Лионель Месси дисквалифицирован на два матча за удаление в финале Суперкубка Испании, сообщает со ссылкой на сайт “блаугранос”.

Нападающий “Барселоны” наказан за поведение в финальном матче Суперкубка Испании с “Атлетиком” из Бильбао. За минуту до завершения баталии бомбардир рукой отмахнулся от оппонента.

Отмечается, что “Барселона” будет подавать апелляцию на решение о дисквалификации Месси.

Напомним, что в финальном матче Суперкубка Испании “Атлетик” в овертайме обыграл “Барселону” со счетом 3:2.

По материалам: УНН

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