Кремль решил прокомментировать лишение Беларуси права проведения ЧМ-2021 по хоккею

Кремль “с сожалением воспринял” решение Международной федерации хоккея (IIHF) лишить Беларусь права принимать матчи чемпионата мира по хоккею в 2021 году. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.

“Мы, безусловно, можем только сожалеть, что такие решения пришлось принять”, — сказал он.

При этом Песков подчеркнул, что “Россия со своей стороны с этой федерацией находится в весьма конструктивных отношениях”. “Мы намерены и дальше эти отношения поддерживать и развивать”, — подчеркнул он.

Что касается того, будет ли Россия предлагать IIHF провести чемпионат на ее территории, Песков заметил, что “пока не было никаких инициатив от Международной федерации хоккея”. “Все-таки это та организация, которая принимает решения”, — заметил он.

Хоккейный турнир должен был пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня нынешнего года. В понедельник совет IIHF лишил Минск права принять матчи чемпионата. Белорусская оппозиция и различные европейские общественные организации призывали IIHF перенести турнир из белорусской столицы из-за напряженной политической ситуации в стране. В январе несколько крупных спонсоров заявили, что откажутся финансировать чемпионат, если он пройдет в Беларуси. Свое решение IIHF объяснило вопросами безопасности, которые находятся “вне контроля” международной федерации.

По материалам: УНН