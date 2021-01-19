Футболист сборной Исландии перешел в ФК “Рух”

Четвертьфиналист Чемпионата Европы, участник чемпионата мира защитник Рагнар Сигурдссон пополнил ряды львовского “Руха”, сообщает со ссылкой на сайт “Руха”.

Опытный центральный защитник подписал контракт с “желто-черными” сроком на полгода с возможностью пролонгации еще на год. За “Рух” титулованный исландец будет играть под 22-ым номером.

“Моя главная задача в “Рухе” – помочь команде сохранить прописку в элитном дивизионе. Пришел сюда потому, что хорошо знаю главного тренера. В свое время вместе с Иваном Федько работал в другом клубе. Знаю, что у “Руха” грандиозные планы. Здесь строится замечательная Академия. Поэтому я рад быть частью этого проекта”, – признался Сигурдссон.

В своей карьере 34-летний защитник выступал за такие клубы: ФК “Филкир” (Исландия), ФК “Гетеборг” (Швеция), ФК “Копенгаген” (Дания), ФК “Краснодар” (Россия), ФК “Фулхэм” (Англия), ФК “Рубин” (Россия), ФК “Ростов” (Россия). Последним клубом Рагнара был датский “Копенгаген”.

Также защитник неоднократно помогал своим командам торжествовать в различных чемпионатах и завоевывать национальные Кубки: чемпион Швеции (2007), обладатель Кубка Швеции (2008), обладатель Суперкубка Швеции (2008), обладатель Кубка Дании (2012), чемпион Дании (2013), бронзовый призер чемпионата России.

Заметим, что в активе Рагнара Сигурдссон 96 матчей за сборную Исландии и 5 голов. По количеству сыгранных поединков за национальную команду защитник входит в топ-тройку.

По материалам: УНН