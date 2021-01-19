ФК “Львов” подписал бывшего игрока “Руха”

ФК “Львов” усилились украинским полузащитником Иваном Брикнером, сообщает со ссылкой на сайт “Львова”.

Контракт подписан на 1,5 года и может будет продлен еще на один сезон.

Предыдущим клубом 27-летнего игрока был львовский “Рух”, с которым Брикнер разорвал контракт 12 января текущего года. Именно поэтому, к состоянию львовян футболист присоединился на правах свободного агента. В составе “руховцев” новичок провел 56 матчей и отметился шестью голами. На профессиональном уровне в биографии хавбека значится также выступления за донецкий “Олимпик” и ФК “Сумы”.

Сказано, что в составе “Львова” полузащитник будет выступать под восьмым номером.

Напомним, что два легионера покинули состояние ФК “Львов”.

По материалам: УНН