Спорт
ФК “Львов” подписал бывшего игрока “Руха”
ФК “Львов” усилились украинским полузащитником Иваном Брикнером, сообщает со ссылкой на сайт “Львова”.
Контракт подписан на 1,5 года и может будет продлен еще на один сезон.
Предыдущим клубом 27-летнего игрока был львовский “Рух”, с которым Брикнер разорвал контракт 12 января текущего года. Именно поэтому, к состоянию львовян футболист присоединился на правах свободного агента. В составе “руховцев” новичок провел 56 матчей и отметился шестью голами. На профессиональном уровне в биографии хавбека значится также выступления за донецкий “Олимпик” и ФК “Сумы”.
Сказано, что в составе “Львова” полузащитник будет выступать под восьмым номером.
Напомним, что два легионера покинули состояние ФК “Львов”.
По материалам: УНН