Спорт

Дубль Ибрагимовича помог “Милану” вернуть единоличное лидерство в “Серии А”

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Дубль Ибрагимовича помог "Милану" вернуть единоличное лидерство в "Серии А"

Златан Ибрагимович

Итальянский “Милан” в гостях сыграл с “Кальяри” в матче 18-го тура “Серии А” и вышел победителем, передает со ссылкой на сайт “россонери”.

На 7-ой минуте результативный пенальти помог миланцам выйти вперед. Гол в активе Ибрагимовича. Также Златан забил с передачи Калабриа на 52-ой минуте, установив итоговый результат – 2:0.

Отметим, что с 74-й минуты “Милан” играл в меньшинстве после удаления Салемакерса.

“Верю ли я в чемпионство? Я верю в Златана”, – признался Ибрагимович после игры.

Отметим, что 39-летний шведский нападающий забил уже в девяти матчах подряд, выходя из стартового состава, установив тем самым свой личный рекорд в рамках европейских чемпионатов.

Также добавим, “Милан” набрал 43 очка и на 3 пункта оторвался от “Интера”. Далее с 34 очками идут “Наполи” и “Рома”.

Как сообщалось ранее в Ибрагимович назвал сильнейшего игрока в истории футбола.

Дубль Ибрагимовича помог "Милану" вернуть единоличное лидерство в "Серии А"

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 50 секунд ago
0 0 1 минута чтения
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