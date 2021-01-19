“Динамо” потерпело поражение в первой игре сбора в ОАЭ

“Динамо” в рамках подготовки ко второй части сезона, проводя учебно-тренировочный сбор в ОАЭ, сыграло контрольный поединок с польской “Легией”, сообщает со ссылкой на сайт “бело-синих”.

После подачи углового в исполнении Мартинша Пекгарта выпрыгнул выше всех и головой направил мяч в сетку, выведя свою команду вперед на 29 минуте игры. Впоследствии тот же Пекгарт заработал пенальти, когда против него сфолил Кендзера. Пенальти четко реализовал сам пострадавший, удвоив счет.

В конце тайма хорошую возможность сократить отставание в счете имел Вербич, но попал в штангу. В сетку после добивания мяч направил Цыганков, но из положения “вне игры”. В результате финальный результат — 0:2.

Обратил на себя внимание тот факт, что после годичной дисквалификации вернулся на поле нападающий Артем Беседин, получив место в стартовом составе.

Отметим, что “Динамо” уже пять раз встречалось с “Легией” на тренировочных сборах и еще ни разу не смогло победить: дважды киевляне играли вничью и трижды уступали.

Добавим, следующий поединок в рамках сбора динамовцы проведут 21-го января против чемпиона Беларуси — “Шахтер” (Солигорск).

По материалам: УНН