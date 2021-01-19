БК “Киев-Баскет” вышел победителем из столичного дерби Суперлиги

В киевском ПС “Венето” состоялось киевское дерби Суперлиги по баскетболу в котором “Киев-Баскет” обыграл “Будивельник”, передает со ссылкой на сайт ФБУ.

В заключительной части подопечные Айнарс Багатскиса впервые с начала матча смогли выйти вперед. Удалось это благодаря замечательным действиям легионеров команды Месси, Янг и Джейкобсон набрали на троих 19 очков. “Киев-Баскет” в итоге минимально перебрасывал соперника 36 против 34, благодаря чему победил — 92:90.

“Будивельник”: Джонсон Джуниор 10 очков + 3 подбора + 2 передач, Дево 32 очков + 4 подбора + 5 передач, Анисимов 8 очков + 3 подборов + 4 передач, Дэвенпорт 18 очков + 8 подборов + 3 передач, Джонсон 9 очков + 6 подборов + 4 передач

“Киев-Баскет”: Янг 19 очков + 3 подбора + 10 передач, Коренюк 10 очков + 7 подборов, Близнюк 15 чок + 7 подборов + 6 передач, Джейкобсон 17 очков + 3 подбора, Месси 9 очков 2 подборов + 3 передач, Павлов 8 очков + 4 подбора + 1 передач.

Примечательно, что “Киев-Баскет” переиграл “Будивельник” во второй раз в сезоне и одержал первую победу в 2021 году.

Добавим, “Киев-Баскет” выиграл 14 матч при 2-х поражениях и лидирует в чемпионате. “Будивельник” имеет 6 побед при 9-ти поражениях.

По материалам: УНН