Беларусь лишили права проведения ЧМ-2021 по хоккею: реакция Минска

Решение Международной федерации хоккея (IIHF) о переносе из Беларуси чемпионата мира по хоккею с шайбой является якобы “безосновательным”. Об этом говорится в заявлении оргкомитета по подготовке и проведению игр чемпионата в Минске, опубликованном во вторник на сайте Совета министров Беларуси, пишет .

“Организационный комитет по подготовке и проведению в 2021 году в г. Минске чемпионата мира по хоккею с шайбой сожалеет о принятом безосновательном решении ИИХФ о переносе из Беларуси этого турнира”, — говорится в сообщении.

“Таким решением создается прецедент, при котором спортивные соревнования, призванные объединять страны и народы, способствовать установлению мира и согласия в духе олимпийских принципов, могут превращаться в инструмент раздора и давления в угоду интересам политиканов”, — заявили в Совете министров.

Там также заявили, что с момента получения права на проведение турнира “Беларусь неукоснительно исполняла все контрактные обязательства по организации турнира в нашей стране и уже провела значительную работу в этом направлении. За последние годы наша страна зарекомендовала себя как надежный партнер международных федераций и спортивных организаций в проведении крупнейших международных форумов. Свидетельством тому является проведение в 2019 году II Европейских игр, которые наша страна гостеприимно приняла по просьбе Европейских олимпийских комитетов”.

“Вместе с тем мы по-прежнему верим в главенство объединяющей силы спорта и в то, что международное спортивное сообщество сможет выйти из-под влияния политических и финансовых сил, а хоккейная семья станет еще более крепкой и не будет оглядываться на политические амбиции людей, не имеющих ничего общего со спортом”, — решили добавить там.

Напомним, Международная федерация хоккея на льду (IIHF) объявила, что аннулировала совместную заявку Беларуси и Латвии на проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года — это решение приветствовала Латвия и заявила о полной готовности провести турнир самостоятельно.

По материалам: УНН