Зинченко помог “Манчестер Сити” получить пятый подряд выигрыш в АПЛ

В матче 18-го тура Английской Премьер-лиги “Манчестер Сити” полузащитника сборной Украины Александра Зинченко на своем поле принимал “Кристал Пэлас”, информирует со ссылкой сайт клуба из Манчестера.

Наш футболист вышел в стартовом составе (в третий раз подряд в чемпионате) и сыграл до финального свистка во встрече, которая закончилась победой его команды со счетом 4:0. Дубль в активе защитника “горожан” Джона Стоунза, по голу отличились Стерлинг и Гюндоган.

С 35 набранными очками “горожане” поднялись на второе место в турнирной таблице АПЛ. Кроме того, клуб выиграл 5-й подряд поединок. Последний раз команда теряла очки еще в матче 15 декабря с “Вест Бромвичем” (1:1).

Напомним, что 24 февраля “МС” проведет первую игру плей-офф Лиги чемпионов с “Боруссией” М .

По материалам: УНН