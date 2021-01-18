Украинский клуб пробился в четвертьфинал женского Европейского Кубка по гандболу

Чемпион Украины по женскому гандболу “Галичанка” уверенно выиграла противостояние с белорусским “Виктория-Берестье” и вышла в 1/4 финала Европейского Кубка ЕГФ. Об этом сообщает “Главпост” ФГУ, передает

В ответном поединке, который также прошел во Львове – команда Виталия Андронова не оставила соперницам никаких шансов – 29:16. Наиболее результативной у хозяек стала линейная Анастасия Мелекесцева – 7 голов. Надежно сыграли вратари и защита – в каждом из таймов “Галичанка” пропустила не более 10 мячей.

По сумме двух игр украинки выиграли противостояние со счетом 61:45.

Добавим, для “Галичанки” это четвертая подряд победа в матчах турнира. Ранее украинский клуб дважды взял верх над “Куманово” из Северной Македонии.

Как сообщалось ранее в ГК “Галичанка” победил в первой игре 1/8 финала Европейского Кубка.

По материалам: УНН